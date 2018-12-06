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Саудовская Аравия станет партнером России в проведении ЧМ по блицу и рапиду

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 25 по 31 декабря

ТАСС, 6 декабря. Шахматная федерация Саудовской Аравии (SCF) станет партнером России в проведении чемпионата мира по блицу и рапиду. Об этом сообщает пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

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В прошлом году чемпионат мира по блицу и рапиду прошел в Саудовской Аравии, турнир носил имя короля страны Сальмана бен Абделя Азиза Аль Сауда. В текущем сезоне SCF намеревалась провести второе мировое первенство имени короля страны, турнир должен был пройти в Эр-Рияде. Согласно новой договоренности о партнерстве SCF и Российской шахматной федерации (РШФ), турнир короля будет объединен с чемпионатом мира по блицу и рапиду, который состоится в Санкт-Петербурге.

Турнир в Санкт-Петербурге пройдет с 25 по 31 декабря. Для шахматистов будет организован особый визовый режим.

Действующим чемпионом мира по рапиду является индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд, победителем чемпионата мира по блицу стал обладатель шахматной короны норвежец Магнус Карлсен. В женском турнире по рапиду победительницей стала чемпионка мира по классическим шахматам китаянка Цзюй Вэньцзюнь, в блице победила грузинка Нана Дзагнидзе.

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