Мемориал Лукашевича и Середкина в Челябинске станет первым стартом Ласицкене в 2019 году

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Легкоатлетический Мемориал Лукашевича и Середкина, который пройдет в Челябинске 17 января, станет для неоднократной чемпионки мира и Европы в прыжках в высоту Марии Ласицкене первым стартом в 2019 году. Об этом сообщила ТАСС менеджер спортсменки Ольга Назарова.

"Мария традиционно начнет год выступлением на Мемориале Лукашевича и Середкина в Челябинске, - отметила Назарова. - Также в январе Ласицкене планирует принять участие в турнире "Битва полов", который пройдет в Москве 20 января. Затем ее ждет Мемориал Озолина и Дьячкова (Москва, 25 января) и Кубок Сталинграда (Волгоград, 27 января)".

"В этом зимнем сезоне женские прыжки в высоту не включены в программу Зимнего тура IAAF, поэтому Ласицкене собирается выступать как на "Русской зиме" (3 февраля), так и на чемпионате России в помещении (13-15 февраля), который также пройдет в Москве", - сказала собеседница агентства.

Последним стартом 2018 года для Ласицкене станет Рождественский турнир по прыжкам в высоту в Минске, который запланирован на 22 декабря.