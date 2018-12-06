КДК РФС оштрафовал "Спартак" на 195 тыс. рублей по итогам матча РПЛ с "Локомотивом"

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать "Спартак" на 195 тысяч рублей по итогам матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Локомотива". Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.
Матч, прошедший в воскресенье на стадионе "Открытие-Арена", завершился победой красно-белых со счетом 2:1.
"За использование несогласованного на предматчевом совещании перформанса, использование пиротехники, а также за необеспечение безопасности вследствие которого случилось появление болельщика на поле, футбольный клуб "Спартак" оштрафован на 195 тысяч рублей. "Локомотив" за скандирование болельщиками ненормативной лексики оштрафован на 60 тысяч рублей. Главные тренеры обеих команд покидали техническую зону, в связи с чем Юрий Семин оштрафован на 30 тысяч рублей, Олег Кононов - на 10 тысяч", - сказал Григорьянц.
"Кроме того, КДК РФС принял решение перенести рассмотрения скандирования лексики расисткого характера болельщиками "Спартака" в связи с тем, что представитель "Локомотива" не смог по объективным причинам принять участие в заседании. Все документы получены. Решение будет принято на следующем заседании 13 декабря", - добавил Григорьянц.
Ранее офицер РФС по борьбе с проявлениями дискриминации и расизма Алексей Смертин сообщил ТАСС, что передал документы в КДК РФС.
ЦСКА оштрафован на 80 тысяч
"По матчу "Арсенал" - "Зенит" (4:2) - болельщики "Зенита" использовали пиротехнику, клуб оштрафован на 30 тысяч рублей. За использование шумовой петарды болельщиками "Арсенала" тульский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей. Массажист тульского клуба оштрафован на 10 тысяч рублей за покидание технической зоны", - рассказал Григорьянц.
"Енисей" оштрафован на 10 тысяч рублей за скандирования болельщиками нецензурных выражений в матче с "Ахматом" (1:1). Тренер "Краснодара" Мурад Мусаев оштрафован на 10 тысяч рублей за покидание технической зоны в матче против "Урала" (2:0). По итогам матча "Ростов" - ЦСКА московский клуб оштрафован на 80 тысяч рублей за скандирования болельщиками нецензурных кричалок, "Ростов" - на 40 тысяч рублей по тому же пункту. Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин оштрафован на 30 тысяч рублей за покидание технической зоны", - заключил Григорьянц.