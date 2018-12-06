Француз Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке на первом этапе КМ по биатлону

ТАСС, 6 декабря. Француз Мартен Фуркад завоевал золото в индивидуальной гонке на дистанции 20 км на первом этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
Спортсмен преодолел дистанцию за 47 минут 9,2 секунды, ни разу не промахнувшись на четырех огневых рубежах. Второе место занял немец Йоханнес Кюн (отставание 4,2 секунды; 0 промахов), третье - австриец Симон Эдер (+19,7; 0).
Лучший из россиян Дмитрий Малышко занял 12-е место (+1.30,3; 1), Матвей Елисеев стал 20-м (+2.23,5; 2), Александр Логинов - 29-м (+2.55,1; 3), Евгений Гараничев - 36-м (+3.17,1; 3), Алексей Слепов - 84-м (+6.37,8; 6), Эдуард Латыпов - 99-м (+8.45,4; 7).
Гонка должна была пройти в среду, но из-за сильного тумана соревнования были перенесены на четверг. Этап Кубка мира в Поклюке завершится 9 декабря.