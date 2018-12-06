Подготовка сборной России к Паралимпиаде-2022 будет проходить в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Финальный этап подготовки сборной России к зимней Паралимпиаде-2022 в Пекине будет проходить в Красноярске. Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

В Красноярске с 4 по 6 декабря прошел Всероссийский форум паралимпийского движения, в рамках него состоялась научно-практическая конференция, заседание исполкома ПКР и Паралимпийский бал.

"Следующая зимняя Паралимпиада пройдет в Пекине, он находится в том же часовом поясе, что и Красноярск и вообще недалеко от Красноярска. Поэтому и по климатическим, и по часовым условиям финальная подготовка здесь - это наилучший вариант", - сказал Лукин.

По его словам, подготовка будет проводиться на объектах, построенных к зимней Универсиаде-2019, которая пройдет в Красноярске. К студенческим играм в Красноярске построено, реконструировано и отремонтировано 34 объекта спортивной, транспортной и медицинской инфраструктуры.