Лукин: сборная России рассчитывает сохранить лидерство на Паралимпийских играх

КРАСНОЯРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Сборная России рассчитывает сохранить лидирующие позиции на следующих Паралимпийских играх. Об этом ТАСС заявил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин.

Членство ПКР в Международном паралимпийском комитете (МПК) было приостановлено в августе 2016 года на основании выводов независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о существовании в России допинговой системы. Российские паралимпийцы не смогли принять участие в летних Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, а на зимних Играх в Пхёнчхане в 2018 году выступали в неполном составе в нейтральном статусе.

"Начиная с 2006 года, с зимних Игр в Турине, какие бы колебания в глобальных волнах, политических трендах ни происходили, мы были одними из лидеров. Почему что-то изменится? Конечно, тренируются наши оппоненты, и мы рады этому. Я не сторонник, чтобы мы брали все, а наши друзья- соперники - ничего, но остаться в лидирующей группе нужно обязательно", - сказал Лукин.

Следующие летние Паралимпийские игры пройдут в Токио в 2020 году, зимние - в 2022 году в Пекине.

В Красноярске с 4 по 6 декабря проходил Всероссийский форум по развитию паралимпийского движения. В его рамках прошла научно-практическая конференция, Сибирский форум юных паралимпийцев, исполком ПКР и Паралимпийский бал.