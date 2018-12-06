Овечкин сохранил 4-е место в списке самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по версии Forbes

ТАСС, 6 декабря. Российский капитан клуба "Вашингтон" Александр Овечкин сохранил четвертое место в списке самых высокооплачиваемых игроков клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), а суммарный доход десяти самых высокооплачиваемых игроков в текущем сезоне вырастет на 8% и составит $144 млн. Такую оценку привел в четверг в своем рейтинге журнал Forbes.
"По подсчетам Forbes, суммарный доход 10 самых высокооплачиваемых звезд НХЛ в сезоне-2018/19 составит $144 млн, что на 8% больше, чем годом ранее", - пишет издание. Журнал отмечает, что за год десятка самых высокооплачиваемых игроков НХЛ изменилась почти наполовину.
Лидером рейтинга стал 21-летний канадский игрок "Эдмонтона" Коннор Макдэвид ($19 млн, из которых $15 млн - зарплата, $4 млн - рекламные доходы). Второе место занимает 28-летний канадский центрфорвард "Торонто" Джон Таварес ($17,3 млн). Замыкает тройку 31-летний канадский голкипер "Монреаля" Кэри Прайс ($15,6 млн).
Четвертую позицию в рейтинге сохранил 33-летний российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин ($14,5 млн), а 31-летний центральный нападающий "Питтсбурга" Сидни Кросби опустился со второго на пятое место ($14 млн). Шестой в рейтинге Джонатан Тэйвз ("Чикаго") - $13,7 млн, седьмой - Джейми Бенн ("Даллас", $13,1 млн), восьмой - Патрик Кейн ("Чикаго", $12,4 млн), девятый - Анже Копитар ("Лос-Анджелес", $12,1 млн), десятый - Джон Карлсон ("Вашингтон", $12,1 млн).
По данным "Форбс", Макдэвид, Овечкин и Кросби "прилично зарабатывают на рекламе", однако в целом 89% доходов приносят игрокам топ-10 зарплаты и бонусы.