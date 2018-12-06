Минспорт и администрация Тамбовской области подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 6 декабря. Министр спорта Российской Федерации Павел Колобков и глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в ходе рабочей встречи подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в области развития физической культуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"В Тамбовской области наблюдается высокая вовлеченность жителей в занятия физической культурой и спортом - 43 процента, - сказал Колобков. - Это очень хороший показатель, учитывая, что к 2024 году количество занимающихся спортом по всей стране должно достигнуть 55%. Темпы развития спортивной отрасли в Тамбовской области позволяют добиться этой цели".
"За последние пять лет в Тамбовской области при поддержке федерального центра были построены ледовые дворцы, плавательные бассейны, искусственные поля, академия футбола, адаптивный центр, - отметил Никитин. - Мы обратились к Минспорта России с просьбой поддержать нас в строительстве бассейна в городе Котовске и физкультурно- оздоровительного комплекса в городе Мичуринске, а также в реконструкции стадиона "Спартак", который является домашней ареной ФК "Тамбов". Министерство спорта всегда оказывало помощь нашему региону, мы рассчитываем на дальнейшее включение Тамбовской области в федеральные проекты по развитию спортивной инфраструктуры".