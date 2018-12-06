Хованцев обеспокоен качеством стрельбы российских биатлонистов на этапе КМ

ТАСС, 6 декабря. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил обеспокоенность качеством стрельбы российских спортсменов в мужской индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке. Слова специалиста приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
Лучшим из россиян в индивидуальной гонке стал Дмитрий Малышко, занявший 12-е место и допустивший один промах на четырех огневых рубежах. Матвей Елисеев стал 20-м (2 промаха), Александр Логинов - 29-м (3), Евгений Гараничев - 36-м (3), Алексей Слепов - 84-м (6), Эдуард Латыпов - 99-м (7). Победителем гонки стал француз Мартен Фуркад, второе место занял немец Йоханнес Кюн, а замкнул тройку призеров австриец Симон Эдер.
"Будем смотреть, когда придет подробный анализ, - сказал Хованцев в ответ на вопрос о функциональной готовности спортсменов. - Логинов с тремя промахами достаточно хорошую скорость показывал. В принципе, сегодня все решала стрельба, а с ней справился один Малышко - один промах всего, Елисеев - двадцатый с двумя - это не совсем плохо, нормальный результат. Логинов показал довольно высокую скорость, несмотря на проблемы со спиной, ждем, что скажут врачи".
"Меня даже больше беспокоит стрельба. Промахи Латыпова - чистый стресс. Слепова подвела вторая стрельба - три промаха. Будем работать дальше, что еще можно сказать", - добавил главный тренер российской сборной.
Следующую гонку на этапе Кубка мира в Поклюке биатлонисты проведут 7 декабря, в этот день состоится спринтерская гонка. Стартовый в сезоне этап Кубка мира завершится 9 декабря.