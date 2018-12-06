Выставленный "Вашингтоном" на драфт отказов Шумаков имеет предложение от клуба НХЛ

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Российский нападающий Сергей Шумаков, выставленный клубом "Вашингтон" на драфт отказов, имеет предложение от другой команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом ТАСС сообщил агент хоккеиста Шуми Бабаев.
Шумаков подписал контракт с "Вашингтоном" 1 сентября, но не провел за команду ни одной встречи в текущем регулярном чемпионате НХЛ. 26-летний россиянин провел 10 игр за фарм-клуб "Вашингтона" "Херши", в которых набрал 4 (3 шайбы + 1 голевая передача) очка.
"У нас есть предложение от другого клуба НХЛ. Мы примем решение, остаться или вернуться в Россию. Пока находимся в процессе", - сообщил агент.
Шумаков выступал в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на протяжении семи сезонов. С 2011 по 2017 год он защищал цвета новосибирской "Сибири", а в прошлом сезоне выступал за ЦСКА и набрал 40 (17+23) очков в 47 матчах регулярного чемпионата и 4 (2+2) очка в 11 встречах плей-офф. В КХЛ права на игрока принадлежат ЦСКА.