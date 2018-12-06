{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

ЦСКА обыграл "Авангард" в матче КХЛ, одержав 17-ю победу подряд

Матч был посвящен 100-летию со дня рождения советского тренера Анатолия Тарасова
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. ЦСКА обыграл омский "Авангард" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

На эту тему

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров (25-я минута) и Сергей Толчинский (25, 35). У гостей отличились Алексей Емелин (31) и Егор Мартынов (48).

Эта победа стала для ЦСКА 17-й подряд в матчах КХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит санкт-петербургскому СКА, который в прошлом сезоне одержал 20 побед подряд.

Матч был посвящен 100-летию со дня рождения советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Армейцы вышли на лед в ретро-форме, созданной на основе свитеров московской команды 1960-1970-х годов. Матч состоялся в Ледовом спортивном комплексе ЦСКА имени В. М. Боброва, где команда выступала до мая 2018-го, прежде чем переехать на "ЦСКА- Арену".

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, после 36 игр набрав 64 очка. "Авангард" остался на втором месте в Восточной конференции, имея в своем активе 51 очко после 37 игр. В следующем матче московский клуб 9 декабря примет уфимский "Салават Юлаев", а "Авангард" 8 декабря сыграет в гостях с "Сочи".

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Барыс" (Астана) - "Трактор" (Челябинск) - 3:1;
  • "Витязь" (Подольск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:1;
  • "Динамо" (Минск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 3:6;
  • СКА (Санкт-Петербург) - "Ак Барс" (Казань) - 5:1.
КХЛ
ЦСКА одержал 17-ю победу подряд в КХЛ в матче, посвященном 100-летию Тарасова
Встреча ЦСКА - "Авангард" прошла в Ледовом комплексе имени В.М. Боброва и завершилась победой армейцев со счетом 3:2
Читать полностью