ЦСКА обыграл "Авангард" в матче КХЛ, одержав 17-ю победу подряд

МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. ЦСКА обыграл омский "Авангард" со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Никита Нестеров (25-я минута) и Сергей Толчинский (25, 35). У гостей отличились Алексей Емелин (31) и Егор Мартынов (48).
Эта победа стала для ЦСКА 17-й подряд в матчах КХЛ. Рекорд по этому показателю принадлежит санкт-петербургскому СКА, который в прошлом сезоне одержал 20 побед подряд.
Матч был посвящен 100-летию со дня рождения советского хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Армейцы вышли на лед в ретро-форме, созданной на основе свитеров московской команды 1960-1970-х годов. Матч состоялся в Ледовом спортивном комплексе ЦСКА имени В. М. Боброва, где команда выступала до мая 2018-го, прежде чем переехать на "ЦСКА- Арену".
ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, после 36 игр набрав 64 очка. "Авангард" остался на втором месте в Восточной конференции, имея в своем активе 51 очко после 37 игр. В следующем матче московский клуб 9 декабря примет уфимский "Салават Юлаев", а "Авангард" 8 декабря сыграет в гостях с "Сочи".
Результаты других матчей игрового дня:
- "Барыс" (Астана) - "Трактор" (Челябинск) - 3:1;
- "Витязь" (Подольск) - "Нефтехимик" (Нижнекамск) - 3:1;
- "Динамо" (Минск) - "Торпедо" (Нижний Новгород) - 3:6;
- СКА (Санкт-Петербург) - "Ак Барс" (Казань) - 5:1.