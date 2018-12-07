Фигуристка Трусова довольна прокатом короткой программы в финале юниорского Гран-при

ВАНКУВЕР /Канада/, 7 декабря. /ТАСС/. Россиянка Александра Трусова в целом довольна своим выступлением в короткой программе в финале Гран-при по фигурному катанию среди юниоров, который проходит в Ванкувере. Слова спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

14-летняя спортсменка заняла второе место, набрав 74,43 балла. Лидирует другая россиянка Алена Косторная (76,32). Третье место у еще одной представительницы России Алены Канышевой (68,66).

"В целом я довольна прокатом, были маленькие недочеты, и я буду над ними работать, - сказала Трусова. - Я не думала о том, что выиграла в прошлом году, думала только про чистый прокат".

Трусова во второй раз в карьере принимает участие в финальном этапе юниорского Гран-при. Годом ранее россиянка завоевала на турнире золото.

Произвольный прокат спортсменок состоится 9 декабря.