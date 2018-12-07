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Готов к труду и обороне

Зимний фестиваль ГТО пройдет в Москве 8 декабря

Нормативы можно будет сдать по дисциплинам - бег, отжимания от пола и скамьи, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места

ТАСС, 7 декабря. Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) пройдет в столице 8 декабря. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"8 декабря в крытом легкоатлетическо-футбольном комплексе ЦСКА пройдет зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Участвовать в нем могут москвичи от шести до 70 лет", - говорится в сообщении.

Для участия желающим необходимо будет зарегистрироваться на сайте ГТО и получить личный идентификатор. Нормативы можно будет сдать по следующим дисциплинам: бег (30, 60, 100 метров, один, два, три километра), отжимания от пола и скамьи, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места. "Также горожане смогут попробовать себя в подтягивании из виса на высокой перекладине, подтягивании из виса лежа на низкой перекладине и других спортивных дисциплинах", - отмечается на сайте.

Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы, где можно будет узнать о том, как развить свои силовые навыки и улучшить физическую форму.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов к труду и обороне" - программная и нормативная основа системы физического воспитания различных групп населения России. Комплекс устанавливает государственные требования к физической подготовленности граждан и предусматривает подготовку и выполнение установленных нормативов.

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