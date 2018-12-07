CONMEBOL отклонила запрос "Боки Хуниорс" о признании клуба победителем Кубка Либертадорес

ТАСС, 7 декабря. Южноамериканская конфедерация футбола (CONMEBOL) отклонила запрос аргентинского клуба "Бока Хуниорс" о признании его победителем Кубка Либертадорес 2018 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встречаются два клуба из Буэнос-Айреса - "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". За несколько часов до ответной финальной игры, которая должна была пройти 24 ноября на стадионе "Ривер Плейт", болельщики хозяев закидали подручными средствами автобус "Боки", из-за чего несколько игроков гостевой команды получили ранения. В результате игра была перенесена на неопределенный срок, а на прошлой неделе CONMEBOL подтвердила, что ответный матч состоится 9 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде, однако "Ривер Плейт" выступил с отказом от такого варианта. В связи с этим заявлением "Ривера", руководство "Боки" подало запрос в CONMEBOL о присвоении команде победы в ответном матче финала турнира, однако запрос был отклонен.

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Первый матч финала, который состоялся 11 ноября, завершился со счетом 2:2.

Противостояние клубов "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. "Ривер Плейт" является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны и трижды - Кубок Либертадорес. "Бока Хуниорс" по этому показателю занимает второе место (33 титула в чемпионате страны, 6 - в Кубке Либертадорес).