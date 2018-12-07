Путин отметил подъем автоспорта в России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Генеральной ассамблеи Международной автомобильной федерации, проходящей в Санкт-Петербурге. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Считаю символичным, что нынешняя Генеральная ассамблея проводится в нашей стране. Сегодня в России автомобильный спорт на подъеме. Мы достойно принимаем и проводим крупнейшие международные соревнования - этап Гран-при "Формула 1", а также ралли "Шелковый Путь", где успешно выступают и наши гонщики", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что в эти дни Санкт-Петербург превратился в столицу мирового автомобильного спорта. "Здесь собрались представители национальных федераций, клубов, спортивных объединений, сильнейшие гонщики планеты и опытные наставники, чтобы в конструктивном ключе подвести итог проделанной работы, обсудить актуальные профессиональные проблемы, наметить планы на будущее", - подчеркнул он.

Глава государства выразил уверенность, что ассамблея пройдет в атмосфере взаимопонимания, позволит участникам обменяться опытом, выработать общие подходы к развитию автоспорта и автоиндустрии, повышению безопасности дорожного движения. Путин также поздравил победителей престижных соревнований, которые будут награждены в рамках мероприятия, назвав их лучшими из лучших в автомобильном спорте.

Генеральная ассамблея федерации проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 7 декабря, такой форум проводится в России впервые.

Международная автомобильная федерация была основана в 1904 году по инициативе 13 автоклубов Европы и Америки. Сейчас она объединяет более 230 национальных автомобильных клубов и ассоциаций из 130 стран, членами которых являются более 100 млн автомобилистов. Широкой общественности федерация известна как управляющий орган по организации автомобильных гонок. Федерация, в частности, разрабатывает и контролирует исполнение регламентов "Формулы-1", чемпионата мира по ралли и других соревнований.