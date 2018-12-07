СМИ: бой между Мэйуэзером и Насукавой пройдет по правилам бокса

ТАСС, 7 декабря. Бой между американским боксером Флойдом Мэйуэзером и японским кикбоксером Тенсином Насукавой пройдет по правилам бокса. Об этом сообщает портал MMA Fighting.

Бой пройдет в Японии, он будет состоять из трех раундов по три минуты. Мэйуэзер и Насукава наденут восьмиунцевые перчатки и проведут поединок в весе до 67,7 кг без судей. Результат боя не будут учтен ни в рейтингах бокса, ни в рейтингах смешанных единоборств (MMA). 20-летний кикбоксер станет первым японским бойцом, который выйдет на ринг против Мэйуэзера.

Ранее сообщалось, что бой пройдет по правилам MMA. Позже Мэйуэзер заявил, что не давал согласия на такой бой.

41-летний Мэйуэзер имеет на своем счету 50 побед в 50 поединках, что до недавнего времени было рекордом. Он становился чемпионом в пяти весовых категориях. В последнем боксерском поединке 26 августа 2017 года американец победил техническим нокаутом ирландца Конора Макгрегора. Насукава провел в ММА 4 поединка, одержав во всех победы.

Флойд Мэйвезер и Тенсин Насукава встретятся на турнире Rizin 31 декабря.