Галактионов назначен и. о. старшего тренера молодежной сборной России по футболу

ТАСС, 7 декабря. Михаил Галактионов назначен на пост исполняющего обязанности старшего тренера молодежной сборной России (игроки до 21 года) по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

В октябре молодежная сборная России под руководством предыдущего старшего тренера Евгения Бушманова уступила команде Австрии со счетом 2:3 в заключительном матче отборочного турнира чемпионата Европы 2019 года и в третий раз подряд не сумела квалифицироваться в финальную часть первенства. Позднее Бушманов был отправлен в отставку.

"Благодарю РФС за предоставленную возможность возглавить молодежную сборную России, - сказал Галактионов. - Для меня, безусловно, это большая честь и ответственность, в работу включаюсь практически сразу - 11 декабря в Швейцарии пройдет жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года, и очень важно поучаствовать в составлении календаря матчей".

С мая текущего года Галактионов занимал пост старшего тренера сборной России для игроков до 20 лет, ранее он возглавлял грозненский "Ахмат".