Российские бобслеистки завоевали серебро в соревнованиях двоек на этапе КМ в Латвии

ТАСС, 7 декабря. Российские спортсменки Надежда Сергеева и Юлия Беломестных завоевали серебряные медали в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира по бобслею в Сигулде (Латвия).

Результат российского экипажа по сумме двух заездов составил 1 минуту 43,29 секунды. Победу одержали немецкие бобслеистки Мариама Яманка и Анника Драцек с результатом 1 минута 42,68 секунды, третье место заняли их соотечественницы Анна Кёлер и Лиза Софи Герике (1.43,50).

Российский экипаж Любови Черных и Юлии Егошенко стал четвертым, уступив в борьбе за бронзу 0,09 секунды (1.43,59).

Сезон Кубка мира по бобслею и скелетону стартовал 7 декабря в Сигулде. Латвийская трасса впервые принимает соревнования по бобслею и скелетону в рамках Кубка мира.

Соревнования в Сигулде завершатся 9 декабря.