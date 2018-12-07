Главный тренер сборной Хованцев считает, что результаты российских биатлонистов вырастут

ТАСС, 7 декабря. Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев выразил уверенность в хороших результатах российских спортсменов на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене, который пройдет с 13 по 16 декабря. Об этом он рассказал в эфире "Матч ТВ".

В спринтерской гонке на первом этапе Кубка мира в словенской Поклюке российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль. Эта медаль стала первой для российских спортсменов в нынешнем сезоне Кубка мира по биатлону.

Россиянин Евгений Гараничев занял 22-е место, Матвей Елисеев - 27-е, Эдуард Латыпов - 43-е, Дмитрий Малышко - 70-е, Алексей Слепов - 76-е.

"Малышко запал немножко, Елисеев показал неплохую скорость. Скорость будет расти - это реально. Сейчас не совсем веселые дни после сбора в Обертиллиахе, мы находимся немного на спаде. Но [на этапе] в Хохфильцене все должно быть нормально", - сказал Хованцев.

В субботу пройдет гонка преследования.