"Спартак" и "Чеховские медведи" сыграли вничью в матче чемпионата России по гандболу

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" и подмосковный клуб "Чеховские медведи" сыграли вничью в матче гандбольной Суперлиги. Встреча прошла во Дворце спорта "Динамо" в Крылатском и завершилась со счетом 24:24.

"Спартак" возглавляет турнирную таблицу Суперлиги, набрав 17 очков в 10 матчах. "Чеховские медведи" набрали 15 очков и идут на третьем месте. Второе место занимает клуб "Университет-Нева" (Санкт-Петербург), в активе которого 16 очков после 11 игр.

В следующем матче "Спартак" на выезде сыграет с астраханским "Динамо". "Чеховские медведи" на своей площадке примут уфимский клуб "УГНТУ-ВНЗМ". Обе встречи состоятся 16 декабря.

Гандбольный клуб "Спартак" был создан в августе 2017 года. В прошлом розыгрыше первенства страны московский клуб из-за отсутствия собственной арены принимал соперников на Малой спортивной арене "Лужники", во Дворце спорта "Динамо" в Крылатском, спорткомплексе "Кунцево" и арене "ВТБ Ледовый дворец". Домашние матчи нынешнего сезона красно-белые проводят в Крылатском.

В своем первом сезоне клуб занял второе место в чемпионате России, уступив в финальной серии "Чеховским медведям".