FIA в Петербурге наградила лучших гонщиков прошедшего сезона

По традиции церемонию предваряла так называемая красная дорожка. Перед входом в филармонию были выставлены болид команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес", на котором британец Льюис Хэмилтон завоевал свой пятый чемпионский титул, и раллийная "Тойота" - победитель командного зачета чемпионата мира по ралли. В течение полутора часов к месту проведения мероприятия прибывали главные действующие лица церемонии - гонщики, представители команд, чиновники Международной и Российской автомобильных федераций. Среди гостей были и помощник президента РФ Игорь Левитин с временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Филармония была открыта в 1839 году. Это одно из самых старых подобных заведений в России. За историю существования в ее стенах исполняли свои шедевры лучшие композиторы: Рихард Вагнер, Роберт Шуман, Ференц Лист, Петр Чайковский, Николай Римский-Корсаков и другие.

Местом проведения мероприятия была выбрана Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича - старейшая филармония России. На этой сцене выступали лучшие отечественные и иностранные композиторы, и она до сих пор является престижным центром музыкальной жизни России и зарубежья. Филармония носит имя Дмитрия Шостаковича, так как именно здесь в 1926 году он исполнил свою Первую симфонию, а позже очень часто приезжал из Москвы для исполнения перед петербургской публикой других своих произведений.

Генассамблея начала работу 3 декабря, на следующий день в честь открытия мероприятия и 120-летнего юбилея отечественного автоспорта в Петропавловской крепости был дан традиционный полуденный залп, который выполнили президент FIA Жан Тодт и глава Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов. Традиция отмечать в Санкт- етербурге полдень артиллерийским выстрелом существует с 1703 года, с осени 1872-го выстрел дают с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Посмотреть на лучших гонщиков планеты у входа в филармонию собралось порядка 200 человек. Несмотря на пятиградусный мороз и пронизывающий ветер, болельщики ждали появления своих кумиров и эмоционально приветствовали их. Особо тепло приветствовали россиян - Сергея Сироткина, для которого дебютный сезон в "Формуле-1" сложился крайне сложно, бывшего пилота "королевских гонок" Виталия Петрова и члена академии "Феррари" Роберта Шварцмана. Свою порцию оваций получили и основные гонщики "Феррари" - немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен, у которого большая армия поклонников в России.

Если гонщиков "Формулы-1" собравшиеся легко узнавали и приветствовали, то такие прославленные гонщики, как шестикратный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье и двукратный чемпион мира по ралли норвежец Петтер Сольберг, выступающий сейчас в ралли-кроссе, проходили в зал филармонии практически в тишине. Немногие пока в лицо знают и сына семикратного чемпиона "Формулы-1" немца Михаэля Шумахера Мика, но несколько приветственных выкриков из толпы собравшихся чемпион европейской "Формулы-3" все-таки услышал.

Главным же вопросом красной дорожки был - посетит ли церемонию Хэмилтон. Британец пропустил традиционную пресс-конференцию чемпионов, которая прошла ранее в пятницу, из-за болезни, и до последнего было непонятно, приедет ли пятикратный чемпион в филармонию. Один за одним в концертный зал проходили гонщики и функционеры, прибыли уже и Тодт, и Кирьянов, а Хэмилтона все не было. И вот, когда уже многие отчаялись его увидеть, ко входу подъехал черный "Мерседес", из которого появился британец.

Несмотря на плохое самочувствие, Хэмилтон единственным из всех подошел к болельщикам, стал раздавать автографы и фотографироваться. Радости собравшихся не было предела, каждый из них хотел заполучить себе заветную подпись или фото с кумиром. Всего Хэмилтон провел с болельщиками около пяти минут, но и этого им было достаточно, чтобы получить положительные эмоции в прохладный вечер.

Церемония

Ведущими церемонии были двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов и британская телеведущая Ники Шилдс. Чемпионы и призеры прошедшего автоспортивного сезона выходили на сцену под классическую музыку, в паузах выступали ансамбль русской народной песни, балетная труппа и симфонический оркестр.

Традиционно в рамках церемонии выбираются победители в номинациях "Новичок года", "Экшн года" и "Человек года". Новичком года был признан монегаск Шарль Леклер, который по итогам дебютного сезона в "Формуле-1" заслужил себе место в "Феррари" на следующий год. "Экшном года" стал момент вылета и возвращения на трассу финского раллиста Теему Сунинена. "Человеком года" был выбран Хэмилтон.

Свои награды по итогам сезона получили и российские автогонщики. В 2018 году чемпионом Европы по ралли стал Алексей Лукьянюк вместе со штурманом Алексеем Арнаутовым, победителем Межконтинентального кубка по дрифту стал Георгий Чивчян, а Шварцман был признан лучшим новичком европейской "Формулы-3", заняв третье место в общем зачете. Всего церемония длилась чуть более двух часов, которых хватило Райкконену, чтобы довести себя до состояния легкого алкогольного опьянения, и завершилась групповым фото.