Велокоманда "Катюша-Альпецин" провела презентацию состава на сезон 2019 года

КОБЛЕНЦ, 8 декабря. /ТАСС/. Велосипедная команда "Катюша-Альпецин" в пятницу в немецком Кобленце провела презентацию состава перед стартом нового сезона. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Мероприятие прошло при участии главы группы компаний "Арети", генерального спонсора команды и ее создателя Игоря Макарова, а также высшего менеджмента компаний Alpecin и Canyon. Гостей презентации познакомили с составом "Катюши- Альпецин" на новый сезон, а также с новым велосипедом и новой формой команды, выполненной в красно-голубых цветах.

В гонках Мирового тура примут участие 24 велосипедиста "Катюши-Альпецин" - россияне Ильнур Закарин, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Страхов, итальянцы Маттео Фаббро и Энрико Батальин, немцы Рик Цабель, Марсель Киттель и Нильс Политт, бельгийцы Стефф Крас, Йенте Бирманс и Йенс Дебюшер, британцы Алекс Даусетт и Гарри Танфилд, португальцы Жозе Гонсалвеш и Рубен Геррейру, американец Иэн Боссуэл, австралиец Нейтан Хаас, датчанин Мадс Вюртс Шмидт, австриец Марко Халлер, испанец Даниэль Наварро, словенец Симон Шпилак, швейцарец Рето Холленштайн и представитель ЮАР Уилли Смит.

"У команды уже есть история - в следующем году нам десять лет, а когда смотришь на срез времени, то анализируешь, что сделал правильно, а что нет. Меня радует тот факт, что наша команда, проходя через такое непростое время, имеет очень дружный состав, она превратилась из российской в международную команду с хорошими партнерами. В любой команде важны люди, а они у нас замечательные, я очень рад нашим прекрасным партнерам. Единственное, нам не хватает результатов, но все будет хорошо", - заявил Макаров.

Подготовку к новому сезону команда начнет через несколько дней. Первая гонка Мирового тура пройдет в середине января в Австралии.