Эктор Бракамонте назвал позором проведение финала Кубка Либертадорес в Мадриде

МОСКВА, 8 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Бывший нападающий футбольного клуба "Бока Хуниорс" Эктор Бракамонте считает позорным решение Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) провести ответный матч финала Кубка Либертадорес в Мадриде. Об этом он сказал ТАСС.

Впервые в истории в финале Кубка Либертадорес встречаются два клуба из Буэнос-Айреса - "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс". За несколько часов до ответной финальной игры, которая должна была пройти 24 ноября на стадионе "Ривер Плейт", болельщики хозяев закидали подручными средствами автобус "Боки", из-за чего несколько игроков гостевой команды получили ранения. В результате игра была перенесена на неопределенный срок, а на прошлой неделе КОНМЕБОЛ подтвердила, что ответный матч состоится 9 декабря на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

"Мне стыдно за решение КОНМЕБОЛ проводить финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Это просто позор. Я больше не заинтересован в этой игре, а также всем, что организует КОНМЕБОЛ", - сказал Бракамонте, выступавший в России за ФК "Москва", грозненский "Терек" (ныне "Ахмат") и "Ростов"

Кубок Либертадорес проводится с 1960 года и является самым престижным клубным футбольным турниром Южной Америки. Первый матч финала, который состоялся 11 ноября, завершился со счетом 2:2.

Противостояние клубов "Бока Хуниорс" и "Ривер Плейт" считается одним из самых принципиальных в мировом футболе. "Ривер Плейт" является самым титулованным клубом Аргентины, он 36 раз выигрывал чемпионат страны и трижды - Кубок Либертадорес. "Бока Хуниорс" по этому показателю занимает второе место (33 титула в чемпионате страны, 6 - в Кубке Либертадорес).