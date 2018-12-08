Этап эстафеты огня зимней Универсиады прошел в Барнауле

БАРНАУЛ, 8 декабря. /ТАСС/. Огонь Универсиады, которая пройдет в Красноярске в марте 2019 года, пронесли в субботу по улицам Барнаула 25 жителей региона. Столица Алтайского края стала 13-м городом федерального этапа эстафеты огня, сообщила со сцены, обращаясь к гостям праздника и жителям города, замгендиректора "Исполнительной дирекции 29-й Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске" Стелла Алексеева.

"Еще один город посетил наш замечательный огонь Универсиады, еще одни городом в копилке нашей эстафеты стало больше. Это тринадцатый город федерального этапа. Мы прошли три города международного этапа. Благодаря этому проекту мы наполняем наш огонь энергией вашего тепла", - сказала Алексеева.

Старт эстафеты в Барнауле был дан на площадке новой набережной реки Оби в старинной части города, где краевые коллективы организовали праздничный концерт. Несмотря на туман и мороз - в Барнауле было минус 20 градусов - посмотреть на эстафету пришло большое количество горожан. На протяжении 4,1 км - такое расстояние бежали в общей сложности факелоносцы - их сопровождали зрители. Точками передачи огня для 25 факелоносцев - спортсменов, журналистов и чиновников - были выбраны знаковые для города места: Речной вокзал, стадион "Динамо", Алтайский медуниверситет, памятник Ползунову на студенческой площади, которую в Барнауле называют "сковородка", "Нулевой километр", главный корпус Алтайского госуниверситета.

Эстафета завершилась салютом и зажжением чаши огня - финишировал с факелом олимпийский чемпион по биатлону Сергей Тарасов на площади Сахарова. Он подчеркнул, что горд стал частью большого спортивного праздника, который подарит всему миру Красноярск. Тарасов также отметил, что надеется, что благодаря этой эстафете в Барнауле удастся приобщить к студенческому спортивному движению еще больше людей.

"Все, что связано с этапом эстафеты огня Универсиады в Барнауле прошло на самом высоком уровне. Не столько важно, насколько украшен город, а с какой активностью принимают участие жители города. Здесь от маленьких детей до ветеранов, которые с удовольствием пришли на это мероприятие, это и спортсмены, и те, кто за них болеют. Если по пятибалльной системе оценить - то это пять", - сказал зампредседателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалова, отвечая на вопрос ТАСС.

Эстафета огня Универсиады-2019

Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября в Турине, где прошла церемония зажжения огня Зимней универсиады - 2019. Факелоносцы пробежали по улицам казахстанского Алма-Аты и китайского Харбина. В РФ огонь побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на- Дону, Ставрополе, Грозном, Санкт-Петербурге, Архангельске, Казани, Екатеринбурге, Владивостоке и Иркутске. В федеральный этап эстафеты огня Зимней универсиады - 2019 включены 17 городов, в их числе - Барнаул.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.

Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году в Казани.