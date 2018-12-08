Спортсмены 15 стран выступят на турнире по вольной борьбе в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 декабря. /ТАСС/. Борцы из 15 стран выступят на международном турнире по вольной борьбе "Аланы" в Северной Осетии. Финальные поединки пройдут 9 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе Минспорта республики.

"Международный турнир по вольной борьбе "Аланы" проводится по инициативе и при поддержке главы Северной Осетии Вячеслава Битарова во Владикавказе. Его участниками станут спортсмены из 15 стран, включая Россию, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, Азербайджан, Молдавию, Армению, Грузию, США, Иран, Польшу, Монголию, Индию, Словакию, Испанию. В их числе и олимпийские чемпионы", - сказал собеседник агентства.

9 декабря состоятся утешительные поединки, схватки за третье место и финалы. В составе сборной Грузии в весе до 65 кг выступит олимпийский чемпион - 2016, чемпион мира Владимир Хинчегашвили, а в супертяжелом весе будет бороться действующий чемпион мира, призер Рио-2016 Гено Петрашвили.

Сборную Ирана возглавит двукратный чемпион мира Реза Яздани (97 кг). Также в составе иранцев Джамбер Садегадзе - призер Гран-при "Иван Ярыгин - 2017" и Резаи Галеха (74 кг) - победитель Кубка мира - 2015.

Сборную США возглавит призер чемпионата мира - 2017 Джеймс Грин, он выступит в весе до 70 кг. В составе команды Азербайджана выступят олимпийский чемпион - 2012 Шариф Шарифов (92 кг), в весе до 97 кг выступит призер ЧМ-2017 Асланбек Алборов. Сборную Северной Осетии возглавит чемпион Европы, победитель первенства мира среди юниоров Артур Найфонов.

Победители и призеры будут награждены ценными призами и денежными премиями. Призовой фонд турнира составит $100 тыс. Организаторами турнира являются правительство Северной Осетии, Объединенный мир борьбы и Федерация спортивной борьбы России.