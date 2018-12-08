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Олимпийский саммит посчитал преждевременным включение киберспорта в программу Игр

Некоторые компьютерные игры несовместимы с олимпийскими ценностями, а сама индустрия основана на коммерции
Киберспорт Станислав Красильников/ТАСС
Киберспорт
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Ведущие представители олимпийского движения считают преждевременным включение киберспортивных дисциплин в программу Олимпийских игр. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

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Такое решение было принято на заседании олимпийского саммита, которое проходит в швейцарской Лозанне.

В заявлении МОК отмечается, что некоторые компьютерные игры несовместимы с олимпийскими ценностями, а сама индустрия основана на коммерции и развивается быстрыми темпами с меняющейся популярностью игр. При этом делегаты саммита признают, что олимпийское движение не должно игнорировать рост популярности киберспорта и продолжит взаимодействие с его представителями.

Глобальная ассоциация международных федераций и МОК пригласит заинтересованные стороны киберспортивной индустрии в контактную группу для изучения совместных проектов.

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