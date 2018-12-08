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Футбол в России

Дубль Фарфана принес "Локомотиву" победу над "Оренбургом" в матче РПЛ

Железнодорожники одержали волевую победу на "РЖД-Арене" со счетом 2:1
Джефферсон Фарфан Антон Новодережкин/ТАСС
Джефферсон Фарфан
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей отличился Джефферсон Фарфан (76-я, 81-я минуты). У проигравших голом отметился Джордже Деспотович (8).

В турнирной таблице "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 28 очков. "Оренбург" с 22 очками идет на седьмой позиции.

Следующий тур РПЛ состоится в начале марта. "Локомотив" примет самарские "Крыльев Советов", "Оренбург" сыграет дома с махачкалинским "Анжи". 11 декабря "Локомотив" проведет последний матч в календарном году - в гостях против немецкого "Шальке" в рамках группового раунда Лиги чемпионов.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит16111426-1534
2Краснодар16102430-1232
3ЦСКА1786323-830
4Локомотив1784523-1728
5Спартак1674519-1725
6Ростов1766514-1124
7Оренбург1664617-1522
8Урал1664618-2422
9Рубин16410215-1322
10Арсенал1655623-2320
11Ахмат1655613-1720
12Крылья Советов1652910-2217
13Динамо1638512-1317
14Уфа1636711-1715
15Анжи164399-2215
16Енисей17241111-2810
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