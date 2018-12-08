Дубль Фарфана принес "Локомотиву" победу над "Оренбургом" в матче РПЛ

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Московский "Локомотив" одержал победу над "Оренбургом" со счетом 2:1 в домашнем матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

В составе победителей отличился Джефферсон Фарфан (76-я, 81-я минуты). У проигравших голом отметился Джордже Деспотович (8).

В турнирной таблице "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 28 очков. "Оренбург" с 22 очками идет на седьмой позиции.

Следующий тур РПЛ состоится в начале марта. "Локомотив" примет самарские "Крыльев Советов", "Оренбург" сыграет дома с махачкалинским "Анжи". 11 декабря "Локомотив" проведет последний матч в календарном году - в гостях против немецкого "Шальке" в рамках группового раунда Лиги чемпионов.