Фернандеш: введение системы видеопомощи арбитрам пойдет на пользу российскому футболу

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Введение системы видеопомощи арбитрам (VAR) пойдет на пользу чемпионату России по футболу. Такое мнение журналистам высказал полузащитник московского "Локомотива" Мануэл Фернандеш.

Ранее клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) единогласно поддержали идею введения VAR со следующего сезона.

"Введение системы VAR, на мой взгляд, пойдет на пользу российскому футболу. Это сделает игры честнее и справедливее. Если арбитр посмотрит тот или иной момент на повторе, то в дальнейшем у него просто будет возможность не совершать подобных ошибок", - сказал Фернандеш.

Московский "Локомотив" со счетом 2:1 победил "Оренбург" в домашнем матче 17-го тура чемпионата России. В турнирной таблице чемпионата "Локомотив" занимает четвертое место, набрав 28 очков.

"Думаю, что в первом тайме против "Оренбурга" мы были не до конца организованны. Мы оставляли много игрового пространства сзади, плохо справлялись с контратаками соперника. Не знаю, в чем причина такой игры. Главное - это то, что нам удалось взять три очка и победить", - отметил Фернандеш.

"Место в турнирной таблице нас не устраивает, ведь еще месяц назад мы были вторыми, а сейчас на четвертом месте. Мы растеряли много очков, особенно в тех играх, где должны были брать свое. Теперь наша задача заключается в том, чтобы хорошо провести вторую половину сезона. Если говорить о том, останусь ли я в "Локомотиве", то моя главная задача - отыграть до конца сезона, а там посмотрим", - заключил полузащитник.