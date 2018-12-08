"Спартак" разгромил "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 8 декабря. Московский "Спартак" одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 3:0 в гостевом матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Голы на счету Зе Луиша (45-я, 84-я минуты) и Луиса Адриано (55). Первые два мяча футболисты "Спартака" забили с пенальти. Полузащитник "Анжи" Роланд Гиголаев на 54-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Спартак" одержал третью победу подряд в чемпионате России. В турнирной таблице красно-белые занимают четвертое место, набрав 28 очков. "Анжи" с 15 очками идет на 15-й позиции.

Следующий тур РПЛ состоится в начале марта. "Анжи" в гостях сыграет с "Оренбургом", "Спартак" примет "Краснодар".