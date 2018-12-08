"Спартак" разгромил "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 8 декабря. Московский "Спартак" одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 3:0 в гостевом матче 17-го тура чемпионата России по футболу.
Голы на счету Зе Луиша (45-я, 84-я минуты) и Луиса Адриано (55). Первые два мяча футболисты "Спартака" забили с пенальти. Полузащитник "Анжи" Роланд Гиголаев на 54-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
"Спартак" одержал третью победу подряд в чемпионате России. В турнирной таблице красно-белые занимают четвертое место, набрав 28 очков. "Анжи" с 15 очками идет на 15-й позиции.
Следующий тур РПЛ состоится в начале марта. "Анжи" в гостях сыграет с "Оренбургом", "Спартак" примет "Краснодар".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|16
|11
|1
|4
|26-15
|34
|2
|Краснодар
|16
|10
|2
|4
|30-12
|32
|3
|ЦСКА
|17
|8
|6
|3
|23-8
|30
|4
|Спартак
|17
|8
|4
|5
|22-17
|28
|5
|Локомотив
|17
|8
|4
|5
|23-17
|28
|6
|Ростов
|17
|6
|6
|5
|14-11
|24
|7
|Оренбург
|16
|6
|4
|6
|17-15
|22
|8
|Урал
|16
|6
|4
|6
|18-24
|22
|9
|Рубин
|16
|4
|10
|2
|15-13
|22
|10
|Арсенал
|16
|5
|5
|6
|23-23
|20
|11
|Ахмат
|16
|5
|5
|6
|13-17
|20
|12
|Крылья Советов
|16
|5
|2
|9
|10-22
|17
|13
|Динамо
|16
|3
|8
|5
|12-13
|17
|14
|Уфа
|16
|3
|6
|7
|11-17
|15
|15
|Анжи
|17
|4
|3
|10
|9-25
|15
|16
|Енисей
|17
|2
|4
|11
|11-28
|10