{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Спартак" разгромил "Анжи" в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Каспийске завершилась со счетом 3:0, два мяча были забиты с пенальти
Зе Луиш Станислав Красильников/ТАСС
Зе Луиш
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 8 декабря. Московский "Спартак" одержал победу над махачкалинским "Анжи" со счетом 3:0 в гостевом матче 17-го тура чемпионата России по футболу.

Голы на счету Зе Луиша (45-я, 84-я минуты) и Луиса Адриано (55). Первые два мяча футболисты "Спартака" забили с пенальти. Полузащитник "Анжи" Роланд Гиголаев на 54-й минуте получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

"Спартак" одержал третью победу подряд в чемпионате России. В турнирной таблице красно-белые занимают четвертое место, набрав 28 очков. "Анжи" с 15 очками идет на 15-й позиции.

Следующий тур РПЛ состоится в начале марта. "Анжи" в гостях сыграет с "Оренбургом", "Спартак" примет "Краснодар".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит16111426-1534
2Краснодар16102430-1232
3ЦСКА1786323-830
4Спартак1784522-1728
5Локомотив1784523-1728
6Ростов1766514-1124
7Оренбург1664617-1522
8Урал1664618-2422
9Рубин16410215-1322
10Арсенал1655623-2320
11Ахмат1655613-1720
12Крылья Советов1652910-2217
13Динамо1638512-1317
14Уфа1636711-1715
15Анжи1743109-2515
16Енисей17241111-2810
Теги
Российский футболРоссияСКФО
НХЛ
Шайба Проворова помогла "Филадельфии" обыграть "Баффало" в матче НХЛ
Для россиянина этот гол стал третьим в текущем сезоне, также в его активе семь результативных передач
Читать полностью