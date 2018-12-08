Основатель "Катюши-Альпецин" Макаров хочет, чтобы в команде было больше велогонщиков РФ

В пятницу в немецком Кобленце прошла презентация состава команды на сезон 2019 года, а также были представлены новые велосипеды и форма спортсменов.

"Настрой на следующий сезон максимальный, будем ждать, - сказал Макаров. - Когда мы начинали проект "Катюша" десять лет назад, то он был чисто российским, под него было много проектов, и это был как ледокол для развития нашего велоспорта, то есть мы построили интегрированную вертикаль. Удивительно, но тогда имидж "Катюши" был не очень хорошим, не очень охотно спонсоры приходили, хотя команда занимала одно из ведущих мест в мире. Девятый год был худшим для "Катюши", и после того, как мы стали выступать под швейцарским флагом, упали результаты, но стали приходить спонсоры, это для меня сюрприз".

В сезоне 2019 года в составе "Катюши Альпецин" выступят четыре россиянина - Ильнур Закарин, Павел Кочетков, Вячеслав Кузнецов и Дмитрий Страхов. "Конечно, мне хочется, чтобы как можно больше российских гонщиков было в команде. Сейчас мы поставили в команде жесткие условия, потому что каждый должен быть достоин пребывания в команде. И я рад, что в такой рыночной конкуренции наши гонщики есть, и мечтаю, чтобы больше россиян было в команде, безусловно, чтобы они были лучше по результатам, чем гонщики из других стран", - подчеркнул Макаров.

"Еще хочется увидеть больше спонсоров команды из России, их отсутствие является большой проблемой. Если бы они были, мы бы увеличили бюджет и установили квоту для российских гонщиков", - признался основатель команды.

UCI заинтересован в проведении турниров в России

Макаров, который является членом руководящего комитета Международного союза велосипедистов (UCI), рассказал, что проведению гонки Мирового тура в России мешают несколько факторов. "В стране проведение любых соревнований связано с общепринятой нормативной базой - наши дороги закрыты для таких соревнований, надо добиваться специального разрешения, это хождение по мукам. Второй момент - это финансирование, надо смотреть, кто может профинансировать эту историю. Министерство спорта не будет этого делать, Москомспорт частично может, спонсоров найти тяжело", - сказал Макаров.

"Гонка Мирового тура не может вырасти на ровном месте как гриб, это должно быть соревнование, которое имеет свою историю, прошло свое эволюционное развитие. Но даже получить место на уровне Мирового тура тоже нелегко, даже при наличии всех условий, которые я перечислил. Нелегко, потому что в году более 80 гонок, и добавлять новый формат многодневной гонки практически нереально", - добавил он.

Макаров отметил, что если трасса в Крылатском будет отреставрирована, то Федерация велосипедного спорта России постарается добиться права проведения чемпионата мира.

"Имея должность в UCI, я хочу больше делать для страны, - продолжил Макаров. - У нас до сих пор есть лицензия на проведение протуровской гонки, но в нынешней тяжелой ситуации нет спонсоров. Я могу поспособствовать привезти в Россию чемпионаты мира, Кубки мира, но нет велодромов, которые соответствовали олимпийскому стандарту. Спасибо попечительскому совету, мы приняли решение реставрировать трассу в Крылатском, если она будет реставрирована, постараемся чемпионат мира провести".

"Президент UCI [Давид Лапартьен] очень любит наш велоспорт и тоже очень хочет проводить в нашей стране больше соревнований, но соревнований без спонсорства не бывает. Было бы здорово привести в велоспорт государственно- частное партнерство. Велоспорт - это 22 комплекта медалей на Олимпиаде, и у нас практически нет такого серьезного отношения для того, чтобы при минимальных вложениях дать стране больше медалей", - заключил Макаров.