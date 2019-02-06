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Сборная России проведет матчи отбора ЧЕ-2020 в июне в Саранске и Нижнем Новгороде

Встреча с командой Сан-Марино пройдет 8 июня, с киприотами - 11 июня

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет домашние матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против команд Сан-Марино и Кипра в Саранске и Нижнем Новгороде соответственно. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

Матч Россия - Сан-Марино пройдет в Саранске 8 июня (начало - 19:00 мск), встреча Россия - Кипр - 11 июня в Нижнем Новгороде (21:45). До этого российская команда проведет два гостевых матча отборочного турнира - 21 марта с бельгийцами и 24 марта с командой Казахстана. Также в отборочной группе I сыграет сборная Шотландии.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет в 12 городах Европы с 12 июня по 12 июля.

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