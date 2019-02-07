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Двоеборец Кипин дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

Отстранение начинается с 12 декабря 2018 года

ТАСС, 7 февраля. Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировала спортсмена Максима Кипина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Дисквалификация Кипина рассчитана на 18 месяцев, начиная с 7 марта 2018 года. Кипин - серебряный (командное первенство) и бронзовый призер чемпионатов России, победитель общего зачета Кубка России. 

Федерация карате России дисквалифицировала Лиану Имнадзе за нарушение антидопинговых правил на два года. Дисквалификация начинается с 12 декабря 2018 года. 

Имнадзе - чемпионка России, двукратный бронзовый призер чемпионатов России, чемпионка мира по карате шотокан, бронзовый призер молодежного чемпионата Европы.

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