Двоеборец Кипин дисквалифицирован на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил

ТАСС, 7 февраля. Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России на основании решения Российского антидопингового агентства (РУСАДА) дисквалифицировала спортсмена Максима Кипина за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

Дисквалификация Кипина рассчитана на 18 месяцев, начиная с 7 марта 2018 года. Кипин - серебряный (командное первенство) и бронзовый призер чемпионатов России, победитель общего зачета Кубка России.

Федерация карате России дисквалифицировала Лиану Имнадзе за нарушение антидопинговых правил на два года. Дисквалификация начинается с 12 декабря 2018 года.

Имнадзе - чемпионка России, двукратный бронзовый призер чемпионатов России, чемпионка мира по карате шотокан, бронзовый призер молодежного чемпионата Европы.