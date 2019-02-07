Врачи перенесли операцию гандбольному тренеру Трефилову на 10 дней

КРАСНОДАР, 7 февраля. /ТАСС/. Врачи в Краснодаре отложили операцию главному тренеру женской сборной России по гандболу и краснодарской "Кубани" Евгению Трефилову на 10 дней, чтобы провести углубленное обследование. Операция будет проведена в Краснодарской краевой больнице, сообщил ТАСС в четверг генеральный директор "Кубани" Сергей Вальтер.

Гандбольный тренер Трефилов будет прооперирован в связи с проблемами с сердцем

Ранее сообщалось, что 63-летний Трефилов был госпитализирован в Краснодаре. Специалист почувствовал недомогание перед матчем группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF) с французским "Безансоном" 3 февраля. Проведенное медобследование выявило у него проблемы с сердцем. Было принято решение провести операцию.

"Прошел консилиум, принято решение не делать операцию в четверг, а сделать ее через 10 дней, потому что необходимо провести углубленное обследование. Сейчас он находится на амбулаторном лечении под пристальным наблюдением врачей в великолепном самочувствии", - сказал Вальтер.

Исполнять обязанности Трефилова в матче заключительного тура группового этапа турнира против норвежского "Ларвика" 9 февраля будет помощник главного тренера Денис Сайфулин. Трефилов возглавляет "Кубань" с 2016 года. Также он является главным тренером женской сборной России, под его руководством она стала четырехкратным чемпионом мира, завоевал две серебряные и две бронзовые медали на чемпионатах Европы, выиграла золото и серебро Олимпийских игр.