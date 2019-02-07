УЕФА не рассматривал вопрос отмены правила выездного гола

РИМ, 7 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не обсуждал на заседании исполкома в среду вопрос отмены так называемого правила гостевого гола. Об этом журналистам после конгресса УЕФА рассказал президент организации Александер Чеферин.

В среду в Риме состоялось заседание исполкома УЕФА, в четверг - конгресс. По информации немецкого издания Kicker, исполком должен был рассмотреть вопрос отмены правила выездного гола в решающих стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"Странно, мы об этом даже не собирались говорить. На комитетах это обсуждалось, но решения не было. Фейковые новости распространять не надо", - прокомментировал Чеферин.

Согласно принятому УЕФА в 1965 году пункту в регламенте еврокубков, в двухраундовом противостоянии в матчах плей- офф при равном соотношении мячей по итогам двух матчей дальше проходит команда, забившая больше голов в гостях.