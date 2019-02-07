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Хет-трик Коваржа помог сборной Чехии победить шведов в матче Еврохоккейтура

Встреча первого тура Шведских хоккейных игр завершилась со счетом 5:2
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© EPA-EFE/FREDRIK SANDBERG

ТАСС, 7 февраля. Сборная Чехии обыграла команду Швеции со счетом 5:2 в первом туре третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Встреча прошла в Стокгольме.

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В составе чешской сборной хет-триком отметился двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского "Металлурга" Ян Коварж (37, 47, 51-я минуты), также отличились Марек Квапил (28) и Иржи Секач (58). У команды Швеции шайбы забросили Эмиль Бемстрём (3) и Йонатан Давидссон (59).

В турнирной таблице лидирует сборная Чехии (3 очка), второе место занимает команда России (2), третье - Финляндии (1), четвертое - Швеции (0).

В следующем матче сборная Чехии встретится с командой Финляндии, а шведские хоккеисты сыграют с россиянами. Обе встречи пройдут 9 февраля в Стокгольме.

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