Третьяк: вратарь сборной России Коновалов прекрасно проявил себя в матче с финнами

Россияне победили сборную Финляндии по буллитам в вынесенном матче со счетом 3:2. Вратарь ярославского "Локомотива" провел полный матч, проходивший на домашней арене его клуба.

"Команда преподнесла настоящий подарок. Овертайм и буллиты - редко такое бывает, но самое главное, что победили, надо поздравить нашу команду и пожелать удачи, - сказал Третьяк. - Вратарь себя проявил в нужный момент, у него сегодня самый большой экзамен. Он сыграл прекрасно, сейчас в раздевалке ему дали папаху, признав лучшим игроком по версии команды".

"Я его поздравил с настоящим экзаменом, по себе знаю, что такое буллиты. Он показал характер и проявил себя, так что у нас хорошее будущее, есть перспективный вратарь", - добавил он.

Следующий матч россияне в Стокгольме проведут против шведов 9 февраля.