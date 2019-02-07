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Третьяк: вратарь сборной России Коновалов прекрасно проявил себя в матче с финнами

20-летний голкипер дебютировал в составе национальной команды, пропустив две шайбы и отразив шесть из девяти послематчевых буллитов

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Голкипер сборной России Илья Коновалов прекрасно сыграл в матче Шведских хоккейных игр против финнов. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

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Россияне победили сборную Финляндии по буллитам в вынесенном матче со счетом 3:2. Вратарь ярославского "Локомотива" провел полный матч, проходивший на домашней арене его клуба.

"Команда преподнесла настоящий подарок. Овертайм и буллиты - редко такое бывает, но самое главное, что победили, надо поздравить нашу команду и пожелать удачи, - сказал Третьяк. - Вратарь себя проявил в нужный момент, у него сегодня самый большой экзамен. Он сыграл прекрасно, сейчас в раздевалке ему дали папаху, признав лучшим игроком по версии команды".

"Я его поздравил с настоящим экзаменом, по себе знаю, что такое буллиты. Он показал характер и проявил себя, так что у нас хорошее будущее, есть перспективный вратарь", - добавил он.

Следующий матч россияне в Стокгольме проведут против шведов 9 февраля.

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