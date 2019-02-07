Логинов стал третьим в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде

ТАСС, 7 февраля. Российский биатлонист Александр Логинов занял третье место в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира, который проходит в канадском Кэнморе.

Из-за низкой температуры воздуха организаторы этапа решили вместо обычной индивидуальной гонки провести укороченную. Дистанция была сокращена с 20 до 15 км, а за промах вместо одной минуты штрафа ко времени спортсменов прибавлялось 45 секунд.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Бё, показавший результат 35 минут 27,9 секунды, не допустив на четырех огневых рубежах ни одного промаха. Второе место занял его соотечественник Ветле Шостад Кристиансен (отставание 2 минуты 10,2 секунды; 2 промаха). Логинов проиграл Бё 2 минуты 41 секунду и допустил два промаха. Для 27-летнего спортсмена эта медаль стала шестой в нынешнем сезоне, ранее он один раз занимал первое место, два раза - второе и дважды становился третьим.

Россиянин Евгений Гараничев стал 14-м (+3.32,4; 3), Эдуард Латыпов - 15-м (+3.36,3; 1), Александр Поварницын - 18-м (+3.42,2; 0), Сергей Корастылев - 42-м (+5.48,0; 2), Юрий Шопин - 69-м (+7.44,3; 5).

В общем зачете Кубка мира Йоханнес Бё укрепил лидерство, набрав 896 очков, на второе место вышел Логинов (596), обойдя француза Мартена Фуркада (554), который пропускает североамериканские этапы Кубка мира. В зачете индивидуальных гонок также лидирует Бё (96), вторым идет австриец Симон Эдер (86), третьим - Кристиансен (84), Логинов занимает шестую позицию (60).

Женская индивидуальная гонка в рамках этапа Кубка мира в Кэнморе пройдет в ночь на пятницу.