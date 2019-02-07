Сноубордистка Соболева не сразу осознала, что стала серебряным призером чемпионата мира

ТАСС, 7 января. Российская сноубордистка Наталья Соболева не сразу осознала то, что завоевала серебряную медаль чемпионата мира в гигантском параллельном слаломе. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.

23-летняя Соболева уступила немке Селине Йорг в финале параллельного слалома на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду, который проходит в американском Парк-Сити (штат Юта).

"Сначала не поверила, что я завоевала медаль чемпионата мира. Было ощущение, что это очередной этап Кубка мира. Только когда на меня уже надели ее, осознала, что это самая значимая для меня награда в данный момент", - сказала Соболева.

"Главный финал у меня немного не получился, но это было не из-за нервов. Допустила досадную ошибку, которая у меня иногда вылезает, будем ее исправлять. Мне очень понравились заезды в гигантском параллельном слаломе, особенно финальная часть. Этот старт был важен, я довольна медалью", - отметила спортсменка.

Соболева также рассказала, что на мировом первенстве ее поддерживал брат - победитель московского этапа Кубка мира текущего сезона и чемпион мира в параллельном гигантском слаломе (2015) Андрей Соболев. "Мы на каждом старте перед спуском желаем друг другу удачи. Андрей очень поддерживал меня и на чемпионате мира. Это очень помогает", - добавила сноубордистка.