Бобков сыграет в воротах сборной России по хоккею против шведов в матче Евротура

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 февраля. /ТАСС/. Голкипер "Авангарда" Игорь Бобков будет играть в воротах сборной России в матче Евротура против команды Швеции. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Илья Воробьев.

В четверг сборная России в серии буллитов обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 в первом матче третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Встреча была вынесенной и прошла в Ярославле. Следующий матч подопечные Воробьева проведут в Стокгольме 9 февраля.

"В следующем матче в воротах будет Игорь [Бобков], - сказал Воробьев. - Некоторые изменения в составе, скорее всего, будут, но мы еще будем думать, так быстро все не решается. Не стал бы судить [Вадима] Шипачева по первой игре, сейчас еще рано делать выводы. Команда была, была работа, а оценки будем давать после турнира".

Тренер отметил, что на игре сборной России не могло не сказаться большое количество дебютантов. "Все ребята хорошо себя проявили, это опыт, хороший он или плохой, но в принципе он получился голливудский. Ребята старались, вы видели их работоспособность, как горели глаза, в остальном мы разберемся", - сказал он.

Второй год подряд сборная России проводит матч в рамках Шведских хоккейных игр в Ярославле. "Ярославль прекрасный город, здесь очень хорошо болеют и поддерживают, это отличная идея ФХР - провести здесь матч", - подчеркнул тренер.