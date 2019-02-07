"Краснодар" объявил о переходе футболиста Куэвы в "Сантос"

ТАСС, 8 февраля. Перуанский полузащитник "Краснодара" Кристиан Куэва перешел в бразильский "Сантос". Об этом сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

Подробности соглашения не разглашаются. По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила €7 млн.

Куэве 27 лет, он перешел в "Краснодар" из другого бразильского клуба, "Сан-Паулу", в июле 2018 года. В составе краснодарского клуба футболист провел 23 матча во всех турнирах, забив один мяч и сделав одну результативную передачу. В составе сборной Перу полузащитник провел 52 матча, в которых забил восемь голов. На чемпионате мира в России он принял участие во всех трех матчах своей команды, сделав результативную передачу.