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Тренерский штаб признал вратаря Коновалова лучшим игроком матча против финнов в Евротуре

Голкипер "Локомотива" рассказал, что тренеры сборной поблагодарили игроков за самоотдачу после победы в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Тренеры сборной России по хоккею признали голкипера Илью Коновалова лучшим игроком матча против сборной Финляндии. Об этом сам вратарь сообщил журналистам.

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В четверг сборная России в серии буллитов обыграла команду Финляндии со счетом 3:2 в первом матче третьего этапа Евротура - Шведских хоккейных игр. Встреча была вынесенной и прошла в Ярославле.

"Тяжелая получилась игра, потому что пропустили на первой минуте матча, но не сдались, боролись до конца и выиграли, - сказал Коновалов. - Ничего страшного, что пропустили вначале, нет, я не переживал, нужно было не растеряться и довести игру до конца. Во второй шайбе не видел броска, закрыли обзор. После матча тренеры поздравили с победой, поблагодарили за самоотдачу, что до конца бились, признали лучшим".

Коновалов отметил, что играть в сборной сложнее, чем в КХЛ. "Здесь ребята мастеровитее, быстрее, хоккей живее, быстрее принимаются решения, и мне тоже нужно было быстрее двигаться, смотреть, читать игру. Финляндия - хорошая команда, быстрая", - сказал он.

Вратарь дебютировал в сборной России, в Континентальной хоккейной лиге он выступает за ярославский "Локомотив". "Было приятно играть на знакомой арене при знакомых зрителях. Спасибо им, классно поддерживали нас и гнали вперед", - заключил Коновалов.

В следующем матче третьего этапа Евротура сборная России сыграет со шведами в Стокгольме 9 февраля.

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