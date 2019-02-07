Елесин: сборная России по хоккею пропустила ненужные голы в матче Евротура с финнами

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 февраля. /ТАСС/. Россияне не сумели выиграть в основное время в вынесенном матче Шведских хоккейных игр у финнов, так как пропустили ненужные голы в начале и конце встречи. Такое мнение журналистам высказал защитник сборной России Александр Елесин.

В четверг сборная России в Ярославле обыграла финнов по буллитам со счетом 3:2, хозяева пропустили на первой и последней минутах.

"Мне кажется, и мы, и финны хорошо играли, просто в конце и в начале игры пропустили ненужные голы. В принципе игра была равная, - сказал Елесин. - Очень много сил потеряли, хорошо, что победили. Всегда интереснее играть, когда соперник сильный, с такими соперниками ты растешь и развиваешься".

В день матча защитнику ярославского "Локомотива" Елесину исполнилось 23 года. "Такого у меня еще не было. Отмечать праздник никак не планирую, пойду спать, завтра поедем на соревнования", - рассказал он.

9 и 10 февраля сборная России в рамках третьего этапа Евротура проведет матчи со шведами и чехами в Стокгольме.