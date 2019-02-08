Экхофф выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону в Канаде

ТАСС, 8 февраля. Норвежка Тириль Экхофф стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Кэнморе (Канада).

Из-за низкой температуры воздуха организаторы этапа решили вместо обычной индивидуальной гонки провести укороченную. Дистанция у женщин была сокращена с 15 до 12,5 км, а за промах вместо одной минуты штрафа ко времени спортсменок прибавлялось 45 секунд.

Дистанцию Экхофф преодолела за 36 минут 32,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй финишировала чешка Маркета Давидова (отставание 9,8 секунды; ни одного промаха). Третьей стала итальянка Лиза Виттоцци (+20,9 секунды; ни одного промаха).

Лучшей из россиянок стала Маргарита Васильева, которая заняла 16-е место (+2.17,9; 1). Ульяна Кайшева финишировала 17-й (+2.19,0; 1). Лейсан Бикташева стала в этой гонке 40-й (+4.01,5; 4), а Валерия Васнецова закончила на 56-м месте (+5.30,1; 4),

Итальянка Доротея Вирер продолжает лидировать в общем зачете Кубка мира с 632 очками. Второй идет ее соотечественница Виттоцци (598), третье место у норвежки Марте Олсбю Ройселанд (508). Лучшее место среди россиянок занимает Старых - 13-е (307).