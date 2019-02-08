Огонь международных игр "Дети Азии" прибыл в Южно- Сахалинск

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 8 февраля. /ТАСС/. Огонь первых зимних международных спортивных игр "Дети Азии" в пятницу доставлен в Южно-Сахалинск. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете соревнований.

Огонь игр "Дети Азии" зажгли 22 декабря в Республике Саха (Якутия) - место рождения Игр. Затем он отправился на Сахалин, куда был доставлен в ночь на 1 января. 7 января стартовала эстафета огня.

"Огонь вернулся в Южно-Сахалинск", - сообщил собеседник агентства.

По информации пресс-службы оргкомитета, финальный этап эстафеты пройдет в субботу - в день открытия Игр, он стартует в 13:00 по местному времени (05:00 мск) с площади Ленина в Южно-Сахалинске. 40 факелоносцев, среди которых будут министр спорта РФ Павел Колобков, почетный гражданин областного центра Мияниси Ютако, репер L'One, а также лучшие спортсмены Южно-Сахалинска, представители адаптивного спорта, организаций и предприятий, городской власти, пенсионеры, деятели культуры, преодолеют порядка 2,5 км по Коммунистическому проспекту до площади Победы.

"Дети Азии" пройдут на Сахалине с 9 по 16 февраля. Их посетят участники из 20 стран - спортсмены, судьи, руководители спортивных организаций, представители регионов РФ. Участники будут соревноваться в восьми видах спорта: горные лыжи, сноуборд, биатлон, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фигурное катание, шорт-трек и хоккей. Участниками состязаний станут около 1200 спортсменов.