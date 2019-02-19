Крашер возвращается. Чемпион мира по боксу Ковалев начал поход за титулами

Российский боксер Сергей Ковалев по прозвищу Крашер в феврале уверенно провел бой-реванш против колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Теперь для россиянина снова открыты двери для объединения нескольких чемпионских поясов. Сама победа Ковалева, да еще и с новым тактическим рисунком, стала неожиданностью для большинства экспертов.
А ведь до этого практически все предрекали россиянину скорое завершение карьеры и пенсию. Не в первый раз все обратилось против него — бывали в жизни Ковалева и более сложные моменты.
Сила характера
Ковалев родился в 1983 году в Копейске, а в возрасте трех лет вместе с семьей переехал в Челябинск. У спортсмена было трудное детство, пришедшееся на 90-е. Как рассказывал сам боксер, он сталкивался с алкоголем, наркотиками и другими негативными спутниками уличной жизни того времени. Бокс стал для парня настоящим выходом.
В 2009 году Ковалев переехал для подготовки в США. Спортсмен хотел приобрести опыт и попробовать что-то новое. Первое время молодого боксера преследовали неудачи. Он тренировался в лагере Дона Тернера, который находился в глубинке — городе Нью-Берн (штат Северная Каролина). Сам Ковалев в книге назвал лагерь тюрьмой режима "поселение". Россиянин провел за 2010 год семь поединков, один из которых вообще прошел в экзотическом месте — особняке Playboy. Ковалев практически ничего не зарабатывал за поединки в США и жил, как он сам рассказывал, в счет долга перед менеджером Эгисом Климасом. Конечный счет, когда боксер уже начал что-то зарабатывать, составлял около $400 тысяч. Позднее Ковалев скажет, что благодарен Климасу за терпение, — оно, как и характер самого боксера, стало залогом успеха в карьере.
Затем была тяжелая история со смертью соперника — Романа Симакова, который скончался сразу после боя с Ковалевым (декабрь 2011 года), не приходя в сознание. В 2016 году боксер передал свой гонорар семье Симакова в память о трагедии. Впоследствии Ковалев неоднократно будет заявлять, что эта история навсегда осталась в его памяти.
Только к своему 23-му поединку на профессиональном ринге россиянин наконец дошел до боя за титул чемпиона мира. Завоевать титул оказалось намного легче, чем идти к нему, — в четвертом раунде Ковалев в валлийском Кардиффе нокаутировал британца Натана Клеверли и стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Как потом рассказывал сам спортсмен, празднества затянулись и часть команды опоздала на вылет домой. Но это уже их мало беспокоило — боксер наконец стал чемпионом мира.
Успешная смена тренера
Ковалев за два последних года поменял трех тренеров в своем штабе. Длительное время россиянин работал с бывшим чемпионом мира американцем Джоном Дэвидом Джексоном. Но после двух подряд неудач — поражений в поединках с американцем Андре Уордом — с Джексоном было принято решение расстаться. Поражения от Уорда были болезненными для Ковалева. И если в первом поединке прослеживалась судейская несправедливость, то второй стал неудачей самого спортсмена и его тренерского штаба.
В итоге после двух боев произошел конфликт между Джексоном и Ковалевым. Американский специалист обвинил российского боксера в непрофессионализме. В ответ менеджер россиянина Эгис Климас допустил, что Джексон мог подмешать спортсмену снотворное.
Американский специалист покинул команду, а на его место пришел узбекский тренер Аброр Турсунпулатов. Ковалев положительно отзывался о совместной работе и говорил о хорошем контакте и взаимопонимании. Однако после проигранного первого боя с Альваресом Турсунпулатов рекомендовал российскому боксеру завершить карьеру и прекратил работу со спортсменом.
Подготовку к реваншу с Альваресом Ковалев провел с легендарным тренером Бадди Макгиртом. Макгирт в своей карьере работал с чемпионами мира Артуро Гатти, Антони Тарвером и Хасимом Рахманом. Именно он и вывел Ковалева на один из главных поединков в карьере.
От штурма к дисциплине
Ковалев всегда славился своим нокаутирующим ударом, на который у его команды была стопроцентная ставка. Однако этот удар не помог россиянину ни в поединках с Уордом, ни в первом бою с Альваресом. Тактический рисунок российского боксера срабатывал в большинстве случаев на протяжении карьеры. Но славящийся своей защитой Уорд и крепкий Альварес не сдались и выдержали натиск Крашера. Не бывавший в нокдауне и нокауте колумбиец в первом поединке с Ковалевым спокойно вытерпел половину боя, а во второй включился и после нескольких острых попаданий навстречу сам отправил соперника на пол. Уорд же измотал Ковалева своей вязкой тактикой и не совсем чистым ведением боя, после чего россиянину просто не хватало сил на концовку.
Команда Ковалева всегда ставила на стартовый штурм, о чем явно говорят 28 нокаутов в 33 победных поединках. Но стало понятно, что такой прямолинейный вариант не срабатывает, и пришлось думать об изменении тактики. Именно это и привил Ковалеву Макгирт. Вторым немаловажным моментом, который предстояло исправить, была дисциплина. Боксер неоднократно говорил, что испытывал серьезные проблемы с подготовкой к большим боям в последние годы. Ковалеву было тяжело готовиться после приезда домой, поскольку в эти моменты появлялись лишний вес и расслабленность.
Ковалев тренировался со многими специалистами, в том числе с тренером по физподготовке, который занимается подготовкой биатлонистов. И лишь Макгирт сумел дисциплинировать россиянина как в подготовке, так и в самом бою. "Сергей просто слушал Бадди, — заявила ТАСС промоутер Ковалева Кэти Дува. — Он заканчивал тренироваться, когда было нужно, отдыхал, когда требовалось. И в тактическом плане слушал все, что говорит тренер. Это дисциплина, благодаря ей он вернулся".
Может стать абсолютным, но…
Ковалев сделал практически невозможное для своего возраста и характера — сумел полностью перестроить тактику. 35-летний боксер, всю жизнь шедший только вперед за нокаутом, пришел к спокойному и расчетливому стилю ведения боя. С учетом сильнейшего в полутяжелом дивизионе удара, российский боксер может вновь претендовать на объединение титулов и будет в этом ряду совсем не последним претендентом. В определенный момент он владел тремя из четырех престижных чемпионских поясов, но потерял все их разом. Поэтому это будет своего рода реванш.
О желании провести поединок с Ковалевым уже объявили чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) Артур Бетербиев и обладатель титула Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Дмитрий Бивол. Еще одним возможным соперником россиянина является чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) украинец Александр Гвоздик. Однако Бивол и Гвоздик уже в ближайшее время проведут свои следующие поединки, поэтому свободным вариантом остается Бетербиев.
У Ковалева с ним давнее соперничество еще со времен любительской карьеры, на протяжении которой боксеры часто проводили спарринги. Бетербиев уже заявил, что готов провести свой следующий бой с чемпионом по версии WBO. Еще одним подходящим вариантом для Ковалева является мексиканский боксер Хильберто Рамирес. Рамирес оставил чемпионский титул и объявил о переходе в полутяжелый вес. Уже известно о том, что команда россиянина провела предварительные переговоры о потенциальном поединке с мексиканцем.
Так или иначе, Ковалев, ставший чемпионом мира только в 30 лет, на данный момент еще не устал от бокса и готов продолжать свою карьеру. Его возвращение на ринг запланировано на июль и, как ожидается, произойдет в США.
Помешать может только одно — у Ковалева возникли проблемы с законом. Произошло это еще летом прошлого года, но раскрылось только перед реваншем с Альваресом. Американская модель Джейми Фронтс утверждает, что боксер ударил ее по лицу. Фронтс рассказала, что летом 2018 года Ковалев приставал к ней на открытии боксерского зала в калифорнийском городе Биг-Бэр, а позже нанес ей травмы. При этом сам спортсмен отверг обвинения, а девушка подала иск в суд на $8 млн. Следующее заседание суда состоится в марте, Ковалеву по американским законам грозит до четырех лет тюрьмы.
Сам Ковалев и его команда считают происходящее желанием модели поднять собственную популярность за счет известного спортсмена.
Игорь Лазорин