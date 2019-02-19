Крашер возвращается. Чемпион мира по боксу Ковалев начал поход за титулами

Российский боксер Сергей Ковалев по прозвищу Крашер в феврале уверенно провел бой-реванш против колумбийца Элейдера Альвареса и вернул себе титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Теперь для россиянина снова открыты двери для объединения нескольких чемпионских поясов. Сама победа Ковалева, да еще и с новым тактическим рисунком, стала неожиданностью для большинства экспертов.

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А ведь до этого практически все предрекали россиянину скорое завершение карьеры и пенсию. Не в первый раз все обратилось против него — бывали в жизни Ковалева и более сложные моменты. Сила характера Ковалев родился в 1983 году в Копейске, а в возрасте трех лет вместе с семьей переехал в Челябинск. У спортсмена было трудное детство, пришедшееся на 90-е. Как рассказывал сам боксер, он сталкивался с алкоголем, наркотиками и другими негативными спутниками уличной жизни того времени. Бокс стал для парня настоящим выходом. В 2009 году Ковалев переехал для подготовки в США. Спортсмен хотел приобрести опыт и попробовать что-то новое. Первое время молодого боксера преследовали неудачи. Он тренировался в лагере Дона Тернера, который находился в глубинке — городе Нью-Берн (штат Северная Каролина). Сам Ковалев в книге назвал лагерь тюрьмой режима "поселение". Россиянин провел за 2010 год семь поединков, один из которых вообще прошел в экзотическом месте — особняке Playboy. Ковалев практически ничего не зарабатывал за поединки в США и жил, как он сам рассказывал, в счет долга перед менеджером Эгисом Климасом. Конечный счет, когда боксер уже начал что-то зарабатывать, составлял около $400 тысяч. Позднее Ковалев скажет, что благодарен Климасу за терпение, — оно, как и характер самого боксера, стало залогом успеха в карьере. Затем была тяжелая история со смертью соперника — Романа Симакова, который скончался сразу после боя с Ковалевым (декабрь 2011 года), не приходя в сознание. В 2016 году боксер передал свой гонорар семье Симакова в память о трагедии. Впоследствии Ковалев неоднократно будет заявлять, что эта история навсегда осталась в его памяти. Только к своему 23-му поединку на профессиональном ринге россиянин наконец дошел до боя за титул чемпиона мира. Завоевать титул оказалось намного легче, чем идти к нему, — в четвертом раунде Ковалев в валлийском Кардиффе нокаутировал британца Натана Клеверли и стал чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Как потом рассказывал сам спортсмен, празднества затянулись и часть команды опоздала на вылет домой. Но это уже их мало беспокоило — боксер наконец стал чемпионом мира.

Описание Бой Сергея Ковалева с малавийским боксером Айзеком Чилембой © Донат Сорокин/ТАСС

Успешная смена тренера Ковалев за два последних года поменял трех тренеров в своем штабе. Длительное время россиянин работал с бывшим чемпионом мира американцем Джоном Дэвидом Джексоном. Но после двух подряд неудач — поражений в поединках с американцем Андре Уордом — с Джексоном было принято решение расстаться. Поражения от Уорда были болезненными для Ковалева. И если в первом поединке прослеживалась судейская несправедливость, то второй стал неудачей самого спортсмена и его тренерского штаба. В итоге после двух боев произошел конфликт между Джексоном и Ковалевым. Американский специалист обвинил российского боксера в непрофессионализме. В ответ менеджер россиянина Эгис Климас допустил, что Джексон мог подмешать спортсмену снотворное. Американский специалист покинул команду, а на его место пришел узбекский тренер Аброр Турсунпулатов. Ковалев положительно отзывался о совместной работе и говорил о хорошем контакте и взаимопонимании. Однако после проигранного первого боя с Альваресом Турсунпулатов рекомендовал российскому боксеру завершить карьеру и прекратил работу со спортсменом. Подготовку к реваншу с Альваресом Ковалев провел с легендарным тренером Бадди Макгиртом. Макгирт в своей карьере работал с чемпионами мира Артуро Гатти, Антони Тарвером и Хасимом Рахманом. Именно он и вывел Ковалева на один из главных поединков в карьере.

От штурма к дисциплине Ковалев всегда славился своим нокаутирующим ударом, на который у его команды была стопроцентная ставка. Однако этот удар не помог россиянину ни в поединках с Уордом, ни в первом бою с Альваресом. Тактический рисунок российского боксера срабатывал в большинстве случаев на протяжении карьеры. Но славящийся своей защитой Уорд и крепкий Альварес не сдались и выдержали натиск Крашера. Не бывавший в нокдауне и нокауте колумбиец в первом поединке с Ковалевым спокойно вытерпел половину боя, а во второй включился и после нескольких острых попаданий навстречу сам отправил соперника на пол. Уорд же измотал Ковалева своей вязкой тактикой и не совсем чистым ведением боя, после чего россиянину просто не хватало сил на концовку. Команда Ковалева всегда ставила на стартовый штурм, о чем явно говорят 28 нокаутов в 33 победных поединках. Но стало понятно, что такой прямолинейный вариант не срабатывает, и пришлось думать об изменении тактики. Именно это и привил Ковалеву Макгирт. Вторым немаловажным моментом, который предстояло исправить, была дисциплина. Боксер неоднократно говорил, что испытывал серьезные проблемы с подготовкой к большим боям в последние годы. Ковалеву было тяжело готовиться после приезда домой, поскольку в эти моменты появлялись лишний вес и расслабленность. Ковалев тренировался со многими специалистами, в том числе с тренером по физподготовке, который занимается подготовкой биатлонистов. И лишь Макгирт сумел дисциплинировать россиянина как в подготовке, так и в самом бою. "Сергей просто слушал Бадди, — заявила ТАСС промоутер Ковалева Кэти Дува. — Он заканчивал тренироваться, когда было нужно, отдыхал, когда требовалось. И в тактическом плане слушал все, что говорит тренер. Это дисциплина, благодаря ей он вернулся".

Описание Сергей Ковалев и Александр Поветкин © Валерий Шарифулин/ТАСС