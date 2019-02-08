Константин Цзю: следующий бой Тима Цзю может пройти ближе к маю в России

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Тим Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Константина Цзю, может провести следующий поединок ближе к маю в России. Об этом сообщил ТАСС отец боксера.

Ранее в 12-раундовом поединке в весовой категории до 69,9 кг в Сиднее 24-летний Цзю победил техническим нокаутом во втором раунде британца Дентона Вассела, завоевав временный титул чемпиона Океании по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

"К сожалению, сам бой не видел, но за сына рад. Следующий бой рассчитываем провести в России ближе к маю, - сказал Константин Цзю. - Что касается соперника Тимофея, неизвестно, не будем загадывать, но им точно не станет россиянин. В своей профессиональной карьере я не проводил поединков против российских боксеров, и сын не будет".

"Неизвестно, когда произойдет переход из региональных ассоциаций на новый уровень, но пока все идет своим чередом, Тим должен набраться опыта. Завоевать временный региональный титул WBA уже является большим успехом, особенно учитывая уровень соперника", - добавил Цзю.

Тим Цзю дебютировал в профессионалах в 2016 году и имеет на счету 12 побед (10 нокаутом) в 12 поединках.