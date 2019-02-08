Гусятников: велоспорт выиграет от объединения дисциплин на ЧМ при должной организации

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Переформатирование чемпионата мира пойдет на пользу велоспорту при должной организации турниров, в том числе ближайшего - в 2023 году в Глазго. Таким мнением поделился с ТАСС советник президента Федерации велосипедного спорта России Александр Гусятников.

В пятницу стало известно, что с 2023 года будет проводиться объединенный чемпионат мира по велоспорту. Формат соревнований подразумевает объединение 13 чемпионатов мира, а сам турнир будет проводиться один раз в четыре года.

"Впервые идея проведения объединенного чемпионата в формате фестиваля была предложена еще четыре года назад, одной из первых ее поддержала Россия. В итоге в Глазго был проведен чемпионат Европы по летним видам спорта в 2018 году, который объединил в том числе и велосипедные дисциплины, что пошло только на пользу, малой популярностью пользовался лишь маунтинбайк, а на велотрек, к примеру, билеты были проданы за год до соревнований, - сообщил функционер. - Если объединенный чемпионат мира в Глазго будет организован и освещен по уровню хотя бы близко к чемпионату по летним видам спорта, который транслировали 44 телекомпании и посмотрело более миллиарда человек по всему миру, то велоспорт от этого выиграет, несмотря на проведение такого фестиваля раз в четыре года".

Чемпионат Европы по летним видам спорта - 2018 был проведен в Берлине и шотландских Эдинбурге и Глазго. Чемпионат мира 2023 года по велоспорту пройдет в Глазго.