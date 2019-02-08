Барышева: конькобежец Мурашов ожидаемо стал чемпионом мира, несмотря на сложный сезон

Мурашов выиграл забег на 500 м на мировом первенстве в немецком Инцелле, показав второй результат в истории конькобежного спорта на данной дистанции. Мировой рекорд принадлежит россиянину Павлу Кулижникову, ставшему в пятницу седьмым. Виктор Муштаков по итогам спринта завоевал первую в карьере бронзу.

"Ожидали успеха от наших спринтеров, имея в команде Кулижникова и Мурашова, но в этот раз роли поменялись. Очень рада за Руслана, потому что для него этот сезон вышел нестабильным, но он очень убедительно смотрелся на заключительном этапе Кубка мира и показал сегодня практически идеальный бег, поэтому его золото было вполне ожидаемо, - рассказала Барышева. - Очень здорово себя проявил дебютант Виктор Муштаков, боровшийся с олимпийским чемпионом Лорентсеном, показал технически успешный бег и завоевал первую в своей карьере бронзу. Что касается Кулижникова, возможно, сказались нервы: Павел стартовал в последней паре, а до него были показаны очень высокие результаты, надеемся, завтра проявит себя на дистанции 1000 м".

8 февраля прошел забег на 500 м среди женщин, где россиянки заняли четвертое, пятое и восьмое места, а также две командные гонки преследования, в которых мужская и женская команды России завоевали бронзовые медали. По итогам двух соревновательных дней сборная России обновила личный рекорд по количеству медалей на одном чемпионате мира, завоевав семь медалей.

"Для мужчин эта бронза, несомненно, стала успехом, учитывая высокий уровень конкуренции. Особенно приятно, что мужская команда смогла сохранить форму с начала сезона, с этапа Кубка мира в Обихиро, и сегодня завоевала долгожданную бронзу чемпионата мира. Бронза девочек скорее стала закономерностью, хотя уже хочется разменять бронзу на серебро, но лидеры сезона японки и голландки сегодня были особенно сильны. Немного обидно, что недосчитались медали наши девушки в спринте, Ангелина Голикова стала четвертой, Ольга Фаткулина - пятой, но будем бороться дальше", - заявила Барышева.

В субботу на чемпионате мира в немецком Инцелле состоятся забеги на 1000 м у мужчин и женщин, мужской забег на 10000 м и женский на 5000 м. Мировое первенство завершится 10 февраля.