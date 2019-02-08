Россиянину Медведеву было комфортно играть в четвертьфинале турнира ATP в Софии

СОФИЯ, 8 февраля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Россиянин Даниил Медведев отметил, что в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Софии со словаком Мартином Клижаном чувствовал себя увереннее, чем в стартовом матче на турнире. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС после матча.

В пятницу Медведев вышел в полуфинал турнира ATP в Софии с призовым фондом €586 тыс., выиграв у Клижана со счетом 6:4, 6:1. Встреча продолжалась чуть более часа.

"Сегодня чувствовал себя гораздо комфортнее, чем было накануне, а победить удалось увереннее. Довольно сложным оказался лишь первый гейм, я заработал в нем солидное преимущество, но, к сожалению, не сумел его реализовать, а окончательный счет мне нравится", - сказал 22-летний российский теннисист.

"В целом на корте сегодня было довольно легко, рад, что продолжаю движение вперед, что стал одним из четырех теннисистов, которые претендуют на победу в турнире. Но чтобы выйти на решающий, финальный поединок, надо побеждать в субботу", - прокомментировал Медведев свою игру.

Говоря о болгарских впечатлениях Медведев отметил, что город видел лишь из окна автомобиля, а свободное время, которого практически нет, проводит в гостинице. В полуфинале Медведев встретится с победителем четвертьфинального матча Гаэль Монфис (Франция) - Стефанос Циципас (Греция).

Турнир Sofia Open проводится на синтетическом покрытии в спортивно-концертном комплексе "Арена Армеец" и завершится 10 февраля.