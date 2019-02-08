ЦСКА победил мадридский "Реал" в матче баскетбольной Евролиги

Кубок мира по биатлону

Привалов: российские биатлонисты могли рассчитывать на серебро в эстафете на этапе КМ

Эксперт посетовал на неудачную стрельбу опытных спортсменов - Александра Логинова и Евгения Гараничева

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