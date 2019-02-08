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Еврокубки

ЦСКА победил мадридский "Реал" в матче баскетбольной Евролиги

Армейцы обыграли действующего чемпиона со счетом 82:78
Форвард ЦСКА Уилл Клайберн (справа) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Форвард ЦСКА Уилл Клайберн (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл испанский "Реал" со счетом 82:78 в домашнем матче 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал защитник ЦСКА француз Нандо де Коло, набравший 21 очко.

В турнирной таблице ЦСКА занимает второе место, одержав 17 побед при пяти поражениях. Действующий чемпион Евролиги "Реал" идет третьим, уступая армейцам по результату личных встреч. Лидирует турецкий "Фенербахче", имеющий 19 побед в 22 матчах.

В следующем туре ЦСКА дома сыграет с испанским клубом "Гран Канария" 21 февраля.

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